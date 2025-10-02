Pisticci: auguri di cuore a Cosmiano D’Onofrio per la partecipazione a Praga nella Nazionale di Calcio della Polizia Locale

L’Assessore allo Sport Antonio Lacarpia e l’Amministrazione Comunale di Pisticci sono entusiasti di augurare il massimo successo a Cosmiano nella sua partecipazione al Torneo Internazionale di Calcio a 5 con la Nazionale ASPLI (ASSOCIAZIONE SPORTIVA POLIZIE LOCALI ITALIA):
“La tua passione e le tue abilità sul campo sono state evidenti durante il Campionato Nazionale di Calcio a 5 della Polizia Locale a Marina di Pisticci, dove hai lasciato un’impronta indelebile.
Ora, sei pronto a rappresentare Pisticci e l’Italia sul palcoscenico europeo a Praga.
Siamo orgogliosi di te e ti sosteniamo in questa nuova sfida.
Grazie per la tua dedizione allo sport e per essere un ambasciatore della nostra città.
In bocca al lupo Cosmiano!”.