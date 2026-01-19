Pisticci: al via l’installazione di 30 nuove telecamere in questi luoghi sensibili

È stato finanziato, con fondi ministeriali, un progetto da euro 62.000 che consentirà di rafforzare il sistema di videosorveglianza sul territorio comunale.
Spiega l’amministrazione comunale di Pisticci:
“Il finanziamento permetterà l’installazione di circa 30 nuove telecamere in luoghi sensibili come scuole, ville comunali, piazze e aree di aggregazione.
Le nuove installazioni si integreranno con le 29 telecamere della Provincia di Matera già presenti, consentendo anche il controllo di tutti gli ingressi ai centri abitati.
Grazie all’utilizzo di fondi propri, inoltre, il Comune di Pisticci installerà altre telecamere nelle zone di Dirupo e Terravecchia nei prossimi mesi.
L’intervento, nel suo complesso, consentirà di rafforzare prevenzione e vigilanza in tutto il territorio comunale”.