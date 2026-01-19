Sanità: Tinchi di Pisticci una infrastruttura strategica. L’inaugurazione

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha inaugurato oggi la Farmacia distrettuale a Tinchi di Pisticci.
Una infrastruttura strategica per il potenziamento dell’organizzazione sanitaria sul territorio.
La nuova farmacia consentirà una gestione decentrata più efficiente dei farmaci e dei dispositivi medici, a supporto dell’attività clinico-assistenziale, contribuendo al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini.
All’inaugurazione erano presenti:
- il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo,
- il Direttore Amministrativo, Antonio Conoci,
- il Direttore Sanitario, Andrea Gigliobianco,
- l’Assessore alla Salute della Regione Basilicata, Cosimo Latronico,
- il Sindaco di Pisticci Domenico Albano,
- il vicesindaco Giuseppe Miolla,
- la Garante alla salute della Regione Basilicata Tiziana Silletti,
- il direttore del Distretto sanitario Metapontino Antonio Campisi,
- la dirigente farmacista Annarita Tafuri.
L’iniziativa rientra nel più ampio percorso di rafforzamento e valorizzazione dei presidi sanitari territoriali promosso dall’ASM, con l’obiettivo di garantire appropriatezza, continuità e qualità dell’assistenza.