Pegasus Matera domina il Tennistavolo Regionale: 6 medaglie scintillanti!

Bottino di medaglie per l’ASD Tennistavolo Pegasus al 2° Torneo Regionale individuale 2025/26 andato in scena domenica 4 Gennaio scorso a Matera.

La kermesse, che si è snodata lungo tutto l’arco della mattinata sino alle prime ore del pomeriggio, ha visto incrociarsi le racchette degli atleti lucani provenienti dalle società di Matera, Scanzano Jonico, Bernalda, Gorgoglione e Potenza affiliate alla Federazione Italiana Tennistavolo.

A spuntarla sono stati proprio i pongisti della Pegasus Matera che hanno portato a casa in tutto due ori, due argenti e due bronzi distribuiti tra le tre gare di giornata suddivise per ranking FITeT nazionale.

Nel singolo maschile di sesta categoria è arrivato uno straordinario quanto emozionante secondo posto ad opera di Emanuele Di Marzio, atleta paralimpico di classe 11, che partendo quasi in sordina è riuscito a guadagnarsi con ampio merito l’accesso prima all’incontro di semifinale e poi alla finale, cedendo soltanto nei confronti di Massimo Scalzitti del Tennistavolo Gorgoglione, alla fine vincitore della gara, al termine di cinque serratissimi set. Hanno completato il podio di sesta categoria Giuseppe Lorusso della Polisportiva La Potentina e Alessandro Bonelli del CUS Basilicata.

Proseguendo nella successione delle gare, nel singolo maschile di quarta categoria è stato invece Luca D’Ercole a far propria la medaglia d’oro, confermando i pronostici della vigilia grazie al successo ottenuto nella finale diretta contro Andrea Di Nicola del Tennistavolo Potenza.

Un vero e proprio en-plein è arrivato invece dalla gara di quinta categoria maschile, cui è toccato il compito di chiudere questa domenica di tennistavolo, e dove entrambe le semifinali sono state appannaggio di soli atleti della Pegasus.

Il podio, interamente colorato dagli uomini in rosso, vede così il terzo posto ex-aequo di Franco De Leo e Angelo D’Ercole, autori entrambi di un’ottima prova di giornata, mentre le medaglie d’argento e d’oro sono state conquistate rispettivamente da Giuseppe Fasano e Angelo Fiorente, che si sono contesi una finale thriller e sempre in bilico decisasi in favore di Fiorente soltanto nel corso del quinto ed ultimo parziale di gioco.

Per la Pegasus, quindi, la giornata si è chiusa con la raccolta di questi primi bellissimi sorrisi del 2026 che gratificano gli sforzi e il lavoro svolto negli ultimi mesi in attesa di vivere i prossimi appuntamenti agonistici a calendario. Con uno sguardo verso i campionati a squadre e non solo.