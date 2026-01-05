A Montescaglioso gioia, entusiasmo e ottima partecipazione per la tradizionale tombolata di Santa Lucia

Grande successo per la tradizionale tombolata di Santa Lucia 2026.

Gioia, entusiasmo e partecipazione da parte di tantissima gente.

Come fa sapere una nota:

“Un grande grazie alle numerose attività commerciali di Montescaglioso che hanno contribuito con bellissimi premi alla riusciti della serata!

La serata si è svolta in un clima di autentica festa, tra sorrisi, risate e tanta voglia di stare insieme.

La tombolata di Santa Lucia si conferma ancora una volta un appuntamento irrinunciabile per la comunità, di Montescaglioso capace di unire grandi e piccoli nel segno della tradizione e della convivialità.

Un ringraziamento speciale va anche a tutti i volontari e agli organizzatori che, con impegno e passione, hanno reso possibile questo bellissimo momento di condivisione.

Montescaglioso dimostra ancora una volta di essere una comunità viva, generosa e ricca di spirito!”.