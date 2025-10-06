Ottimo risultato per l’apertura straordinaria domenicale degli ambulatori all’Ospedale di Matera

Ha fatto registrare numeri significativi l’apertura domenicale di diversi ambulatori all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera dove ieri sono state effettuate 52 prestazioni tra visite specialistiche ed esami diagnostici.

“Il risultato di questa prima apertura straordinaria – afferma il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo -è molto confortante sia per la risposta dei cittadini che hanno dimostrato di gradire l’iniziativa, sia per il contributo fattivo nello snellimento delle liste di attesa.

Il miglioramento dell’accessibilità alle cure ed il contenimento dei tempi di attesa sono di importanza strategica per l’ASM.

L’impegno è quello di continuare a lavorare su questo fronte perchè questo significa modificare gli assetti organizzativi e mettere a disposizione risorse per coinvolgere il personale in orari diversi, incontrando le esigenze dei cittadini”.

L’apertura di domenica 5 ottobre ha permesso di erogare 14 visite nel reparto di Medicina, 10 tra visite ed Ecocolordoppler nell’unità operativa di Chirurgia Vascolare, 6 in Pneumologia, 6 esami di Endoscopia digestiva, 7 prestazioni in Ortopedia e 9 esami di Tomografia Assiale Computerizzata nel reparto di Radiologia.

“L’apertura straordinaria domenicale degli ambulatori – ha detto l’Assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico- rappresenta un segnale concreto dell’impegno della Regione Basilicata e dell’Azienda Sanitaria nel rendere i servizi sanitari sempre più accessibili e vicini ai cittadini.

È una misura che va nella direzione di migliorare l’efficienza del sistema, ridurre i tempi di attesa e garantire risposte tempestive ai bisogni di salute della comunità.

I risultati registrati confermano la bontà di questa scelta organizzativa e ci incoraggiano a proseguire su questa strada, valorizzando il lavoro degli operatori e potenziando l’offerta sanitaria nei nostri ospedali”.