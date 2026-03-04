Operativo lo spazio di ascolto protetto della Fnp Cisl Basilicata: colloqui sia in presenza, sia online. Le informazioni utili

È ufficialmente operativo lo Spazio Io Ascolto, il nuovo sportello di ascolto protetto promosso dalla Fnp Cisl Basilicata su iniziativa del Coordinamento politiche di genere, con il supporto del Coordinamento donne della Cisl Basilicata e dell’Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari (Aiccef).

Il servizio nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento concreto e riservato a tutti coloro che stanno attraversando momenti di difficoltà nella sfera familiare e relazionale.

Spiega la coordinatrice politiche di genere della Fnp Cisl Basilicata, Liliana Guarino:

“Lo sportello è pensato per chi vive situazioni di tensione o incomprensione all’interno del nucleo familiare: difficoltà nel rapporto di coppia, conflitti con i figli o con i nipoti, mancanza di serenità e benessere emotivo.

Non è necessario trovarsi in una crisi acuta: anche il semplice bisogno di essere ascoltati e orientati è un motivo valido per rivolgersi allo Spazio Io Ascolto”.

Il servizio è erogato da un équipe di professionisti qualificati che garantiscono la massima riservatezza e un’assistenza personalizzata.

È possibile prenotare colloqui individuali, di coppia o di famiglia, sia in presenza presso la sede di Potenza, in Via Isca del Pioppo 92, sia online, per venire incontro alle diverse esigenze di mobilità e disponibilità degli utenti.

Per il segretario generale della Fnp Cisl Basilicata, Giuseppe Amatulli:

“L’iniziativa si inserisce nella più ampia missione della Fnp Cisl Basilicata di tutelare, non soltanto i diritti economici e previdenziali dei pensionati, ma anche il loro benessere complessivo e quello delle loro famiglie”.

Aggiunge la segretaria regionale della Cisl, Luana Franchini:

“Avere attenzione per la salute mentale rappresenta per noi un ulteriore segno della centralità della persona in un tempo che ci richiama alla necessità di una visione olistica dei bisogni, sia delle persone che delle comunità.

La salute mentale, il benessere psicologico sono i necessari fattori abilitanti per immaginare ogni processo di sviluppo sano e generativo”.

Lo Spazio Io Ascolto rappresenta un passo avanti significativo: un invito a prendersi cura di sé, senza vergogna e senza barriere, sapendo di poter contare su un ascolto competente e rispettoso.

Prenotazioni ai numeri 379 145 7668 e 347 222 0788.