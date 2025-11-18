Nuovo Palazzetto per Pisticci!

Nel Rione Croci sorgerà una 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗮 𝗲 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗴𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲, 𝗱𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗼 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀.
La nuova struttura sorgerà nell’area oggi occupata dal campo di calcetto all’aperto del Rione Croci e avrà una superficie complessiva di 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝟭.𝟮𝟬𝟬 𝗺𝗲𝘁𝗿𝗶 𝗾𝘂𝗮𝗱𝗿𝗮𝘁𝗶.
Ospiterà un 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗮 𝗴𝗶𝗼𝗰𝗼 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 (𝟯𝟲×𝟭𝟴 𝗺) per 𝗳𝘂𝘁𝘀𝗮𝗹, 𝗯𝗮𝘀𝗸𝗲𝘁, 𝗽𝗮𝗹𝗹𝗮𝘃𝗼𝗹𝗼, 𝗽𝗮𝗹𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻𝗼 e molte altre discipline.
𝟯𝟳𝟬 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗮 𝘀𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲, spazi completamente 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶, 𝗱𝘂𝗲 𝗮𝗺𝗽𝗶 𝘀𝗽𝗼𝗴𝗹𝗶𝗮𝘁𝗼𝗶 con servizi anche per persone con disabilità, 𝗶𝗺𝗽𝗶𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶 e consumi ridotti: tutto pensato per 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗳𝗼𝗿𝘁 𝗲 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 a sportivi e spettatori.
Il nuovo edificio dialogherà con l’ambiente circostante: il 𝗽𝗿𝗼𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲 𝘀𝘂 𝘃𝗶𝗮 𝗠𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁𝗮 sarà rivestito con lo stesso sistema di 𝗴𝗶𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗼 𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲 già realizzato nel quartiere, con 𝗽𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗰𝘁𝗼𝗻𝗲 che cresceranno in altezza e in caduta, rendendo l’intera area ancora più 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲 𝗲 𝗮𝗿𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼𝘀𝗮.
Un progetto condiviso con le 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶, che guarda al futuro con un obiettivo chiaro: 𝗱𝗮𝗿𝗲 𝗮 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 𝘂𝗻 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝘀𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝘁𝗮, 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀.