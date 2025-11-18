Ad Aliano il ricordo di Ippolita Santomassimo: ecco l’incontro

La Conferenza delle Donne Democratiche di Basilicata invita gli organi di informazione all’iniziativa “In ricordo di Ippolita Santomassimo”, un momento dedicato alla memoria e all’impegno civile di una figura che ha segnato la storia politica e sociale della nostra regione.

L’incontro si terrà venerdì 21 novembre 2025, alle ore 17:00, presso la Sala Convegni dei Calanchi, in Via Rocco Scotellaro, Aliano (MT).

Interverranno amministratrici, rappresentanti istituzionali e persone che hanno conosciuto da vicino Ippolita Santomassimo, per ripercorrerne il percorso umano e politico.

Saranno presenti: