Niente acqua a Pisticci: arriva l’autobotte

A Pisticci per far fronte alla prolungata mancanza di acqua nelle contrade di San Leonardo, San Gaetano e San Pietro ed in attesa del ripristino della fornitura, l’Amministrazione Comunale ha sollecitato Acquedotto Lucano all’adozione di misure di emergenza in grado di garantire con mezzi alternativi un minimo di approvvigionamento idrico.
In accoglimento della richiesta, a breve e fino alle ore 21:00, sarà presente, nelle vicinanze del Campo sportivo di San Gaetano, un autobotte per la distribuzione di acqua potabile.