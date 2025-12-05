Natale: a Pisticci un calendario ricco di appuntamenti pensati per tutte le età. Ci saranno anche due attrazioni speciali!

A Pisticci il periodo più atteso dell’anno sta per iniziare con un calendario ricco di appuntamenti pensati per tutte le età: musica, spettacoli, mercatini, iniziative culturali, momenti di condivisione e tante occasioni per vivere insieme la magia delle feste.
Dal 𝟲 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 al 𝟲 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼, ospiterà 𝘁𝗿𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ tra cui: 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗶𝗻𝗶, 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗽𝗲 𝘃𝗶𝘃𝗲𝗻𝘁𝗲, 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗶 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮𝗹𝗶, 𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮𝗰𝗼𝗹𝗶 𝘁𝗲𝗮𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶, 𝗱𝗼𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗮𝗻𝗴𝘂𝗲, 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝘁𝗲, 𝗳𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗻𝗲𝗶 𝗿𝗶𝗼𝗻𝗶 e molto altro.
E per tutta la durata delle festività ci saranno due attrazioni speciali:
- La 𝗿𝘂𝗼𝘁𝗮 𝗽𝗮𝗻𝗼𝗿𝗮𝗺𝗶𝗰𝗮;
- la 𝗽𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝘁𝘁𝗶𝗻𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 a Marconia
Un mese di iniziative per ritrovarci, stare insieme e celebrare ciò che ci unisce.
Ecco tutti gli eventi sono nel calendario.