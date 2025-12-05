Il Metapontino pronto a rispondere ai bisogni dei giovani. Ecco l’importante progetto che sarà presentato a Policoro

I desideri del mondo adolescenziale, i sogni dei ragazzi del territorio, il loro talento e le loro potenzialità.

Sono alcuni degli ingredienti dell’importante progetto che sarà presentato martedì 09 dicembre alle ore 10.00 a Policoro, nella Sala Consiliare del Comune.

Si tratta del progetto che il Comune di Policoro, in qualità di Capofila dell’Ambito Metapontino Collina Materana, composto da ben 17 Comuni, ha candidato all’Avviso promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la collaborazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, dal titolo “Des-TEEN-azione – Desideri in Azione” e che prevede la “realizzazione di spazi multifunzionali dedicati alla fascia adolescenziale per favorire la partecipazione, lo sviluppo delle potenzialità, l’integrazione, l’inclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica e la valorizzazione delle competenze affettive e relazionali dei preadolescenti e degli adolescenti.

Dei tre previsti in Basilicata, uno sarà realizzato nel Metapontino.

All’iniziativa di martedì 9 dicembre, prenderanno parte, oltre all’Amministrazione Comunale della Città di Policoro, Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n.8 “Metapontino Collina Materana”, nelle persone del Sindaco, Enrico Bianco e dell’Assessore alle Politiche Sociali, Cinzia Mastronardi, anche:

gli amministratori del Comune di Pisticci, luogo dove si realizzerà la struttura e che sarà utilizzato da tutti gli adolescenti dell’Ambito,

i Sindaci e gli Amministratori dei 17 Comuni dell’ATS,

gli Istituti Scolastici del territorio.

Al tavolo siederanno anche:

l’Assessore Regionale alle Politiche per la Persona, Cosimo Latronico,

il Dirigente del Dipartimento delle Politiche per la Persona della Regione Basilicata, Antonio Corona,

Rossella Dentice, tutor territoriale dell’Istituto degli Innocenti, l’importante Ente che collabora con il Ministero per l’attuazione degli interventi del progetto.

Sono previsti anche interventi da remoto di referenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Istituto degli Innocenti.

Il progetto, nato per rispondere in modo strutturato ai bisogni dei giovani, troppo spesso esposti a rischio di dispersione scolastica, marginalità sociale, devianza e povertà educativa, si fonda sull’idea di uno Spazio multifunzionale a Marconia di Pisticci, baricentrico rispetto al territorio, che diventi luogo di aggregazione, formazione e protagonismo, con laboratori, sportelli, attività educative e culturali.

La struttura sarà riqualificata e dotata di aule, sala prove, spazi laboratoriali, sala conferenze e front-office per rispondere ad un numeroso potenziale di popolazione adolescenziale presente sul territorio, composto da 17 Comuni, 75.000 abitanti circa, di cui oltre 8.500 adolescenti della fascia d’età tra gli 11 e i 21 anni.

Di seguito la loacndina con i dettagli.