Murgia Materana: l’Ente Parco istituisce un Archivio delle tesi di laurea dedicate al territorio e una borsa di studio annuale. L’iniziativa

L’Ente Parco della Murgia Materana punta sulla conoscenza e sul talento dei giovani.

Con una recente delibera approvata dal Consiglio direttivo, l’Ente ha istituito un Archivio delle tesi di laurea dedicate al territorio del Parco e una borsa di studio annuale per premiare la migliore ricerca universitaria sui temi legati all’area protetta e al suo patrimonio naturale, storico e culturale.

L’iniziativa mira a raccogliere, conservare e rendere accessibili – sia in formato digitale che in forma cartacea presso la sede – le tesi che affrontano aspetti riguardanti il patrimonio naturale, antropologico, culturale ed enogastronomico della Murgia Materana e dei territori limitrofi.

L’obiettivo è anche quello di incentivare la produzione di studi universitari dedicati alla Murgia Materana, stimolando giovani ricercatori a focalizzarsi sul territorio, e di valorizzare i lavori più significativi attraverso la pubblicazione nella collana editoriale “ParcoMurgia”.

Ogni anno sarà inoltre organizzato un incontro pubblico di presentazione della tesi vincitrice, così da favorire la diffusione dei risultati della ricerca e rafforzare il legame tra il mondo accademico e le comunità locali.

Dichiara il presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana, Giovanni Mianulli:

«Vogliamo costruire un ponte stabile tra la ricerca universitaria e il territorio.

Con questo progetto diamo visibilità alle tesi dedicate alla Murgia, che rappresentano un contributo prezioso alla conoscenza e alla tutela del nostro patrimonio.

Valorizzare la ricerca significa investire sul futuro del territorio e delle nuove generazioni.

Questa iniziativa vuole essere anche un invito agli studenti a guardare alla nostra area protetta come a un laboratorio aperto, dove poter studiare, sperimentare e proporre nuove idee di sostenibilità».

La borsa di studio, attiva in via sperimentale per un triennio, sarà assegnata alla tesi che affronti con rigore e originalità i temi legati al Parco: dall’ambiente alla biodiversità, dall’archeologia all’architettura rupestre, dalle tradizioni popolari all’enogastronomia.

La selezione sarà affidata a una commissione scientifica nominata congiuntamente dall’Ente Parco e dall’Università degli Studi della Basilicata, con la condizione che al Parco vengano ceduti i diritti di pubblicazione della tesi.

Il progetto si propone, dunque, di rafforzare la collaborazione tra il Parco, l’Università e le istituzioni culturali del territorio, consolidando un percorso condiviso di ricerca, tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio della Murgia Materana.