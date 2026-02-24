Montescaglioso si prepara a festeggiare la Madonna della Nuova: i dettagli

Con spirito di condivisione e nel solco della nostra più viva tradizione, la comunità montese si prepara a rinnovare uno dei momenti più attesi e significativi dell’anno: la festa della Madonna della Nuova.
Un appuntamento che unisce fede, devozione e senso di appartenenza, coinvolgendo tutte le famiglie in un clima di partecipazione e gioia.
A partire dai prossimi giorni, il Comitato Feste Parrocchiali inizierà la raccolta delle offerte finalizzate all’organizzazione della festa della Madonna della Nuova.
Confidando nella consueta sensibilità e generosità della comunità, la Parrocchia Santa Lucia, ringrazia fin d’ora tutti coloro che vorranno contribuire a sostenere l’organizzazione della festa, espressione della fede e della tradizione di tutta la comunità montese.
La festa della Madonna della Nuova a Montescaglioso si celebra il Lunedì di Pasquetta, coinvolgendo la cappella rurale seicentesca nei pressi di Monte Vetere. La tradizione, profondamente radicata, vede la statua della Madonna trasferita in processione dalla chiesetta di campagna al centro abitato, unendo la devozione popolare al rito dell’inizio della primavera e della Pasqua.
La chiesa, originariamente situata nelle campagne, era già di proprietà dell’abbazia di S. Michele nel 1099, testimoniando un culto antico.
Il Lunedì dell’Angelo, la Madonna della Nuova viene portata in processione per le vie di Montescaglioso, un appuntamento irrinunciabile che unisce la comunità.
Inizialmente legata ai riti agricoli e alla ripresa delle attività nelle campagne, la festa ha mantenuto il suo carattere di devozione popolare.
La celebrazione rappresenta un momento di forte identità per i cittadini di Montescaglioso, segnando l’inizio dei festeggiamenti religiosi primaverili.