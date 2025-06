Montescaglioso: si avvicinano i festeggiamenti per la festa dedicata all’amatissimo San Rocco!

Si avvicina con passo deciso l’attesa festa patronale dedicata all’amatissimo San Rocco da Montpellier.

Il comitato Feste patronali è lieta di annunciare l’artista che si esibirà nella bellissima location di Piazza Roma, in onore dell’amatissimo Santo Patrono della città di Montescaglioso.

Nel 2022 a calcare il palco di piazza Roma fu Raphael Gualazzi, il fuoriclasse della musica jazz, soul e blues.

Nel 2023 sul palco di Piazza Roma è salito Edoardo Bennato, uno dei pilastri del cantautorato italiano, il Rocker che in sessant’anni di carriera ha fatto tutto dagli stadi alla sigla dei mondiali di calcio.

Mentre nel 2024 era stata la volta di Giuliano Palma

Quest’anno Piazza Roma ballerà e canterà insieme ad Enzo Avitabile.

Commenta l’Associazione Comitato feste patronali Montescaglioso:

“Enzo Avitabile il re italiano della World Music e della musica soul, funck, folk, jazz-fusion.

Con le sue sonorità innovative ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo.

Ha collaborato con tutti i pilastri della musica italiana (Pino Daniele, Edoardo Bennato, Giorgia, Renato Zero, De Gregori, Battiato, Guccini, Jovanotti solo per citarne alcuni) e con artisti internazionali di fama mondiale (James Brown, Tina Turner, Randy Crawford, David Crosby, Jose Feliciano, Goran Bregovic e tantissimi altri).

I suoi brani sono preghiere, poesie, viaggi emozionanti nelle radici della cultura napoletana, con testi che parlano di amore, libertà e giustizia sociale.

Al di là della sua iconica maestrìa nella fusioni e nella contaminazioni musicali, si è sempre distinto per il suo impegno sociale ed ha sempre utilizzato la sua arte per sensibilizzare su temi come la povertà e l’oppressione, le sofferenze degli ultimi e le disuguaglianze.

Con 60 anni di carriera, ha pubblicato numerosi album di successo e ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio Tenco, Premio Lunezia, Premio De André, David di Donatello, Nastri d’argento, Globo d’oro.

Sul palco insieme a lui ci saranno i “Bottari di Portico” che suoneranno botti, tini, strumenti atipici che evocano antichi ritmi ancestrali e i “Black Tarantella Band” le cui sonorità ci portano in giro per il mondo ponendo al centro il tema delle diversità culturali, delle minoranze etniche e linguistiche e del superamento dei confini attraverso la musica e l’arte.

In questo particolare momento storico, caratterizzato da venti di guerre e di sopraffazione, abbiamo pensato di rendere onore al nostro Santo Patrono San Rocco attraverso i messaggi di pace e di unità che Enzo Avitabile ci trasmette con la sua musica.

La sua arte è un appello alla fratellanza, è un invito a riflettere sui valori che ci uniscono e ci rendono persone migliori.

Ci teniamo a condividere con voi la bellezza e la profondità della musica di Enzo Avitabile per celebrare lo spirito del nostro Patrono che ci ispira sempre a vivere una vita di servizio, di carità e di amore verso gli altri”.