“Metti alla prova il tuo cervello”: a Bernalda un evento dedicato alla longevità cerebrale e alle nuove frontiere delle neuroscienze

Ripartono i Brain Days, gli eventi itineranti che portano in Basilicata e Puglia le più recenti innovazioni della ricerca neuroscientifica e della pratica clinica. Il prossimo appuntamento è per sabato 28 febbraio 2026 presso l’ Auditorium Comunale di Bernalda con un wokshop dal titolo “Metti alla prova il tuo cervello: Storie straordinarie dal mondo della ricerca e nuove frontiere nel campo delle neuroscienze”.

L’evento, aperto al pubblico, esplorerà le più recenti scoperte scientifiche sulla longevità e le tecnologie più innovative nel campo della neuroriabilitazione.

L’iniziativa, organizzata dall’Istituto Neuro Tech Care, rappresenta un’importante occasione di divulgazione scientifica e sensibilizzazione sul tema della prevenzione, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per proteggere e potenziare le funzioni cognitive lungo tutto l’arco della vita.

Nuove frontiere della salute cerebrale

Durante il workshop saranno approfondite le tecnologie e le strategie più avanzate nel campo delle neuroscienze applicate. Tra queste le interfacce cervello-computer (BCI), sistemi innovativi che permettono di registrare e analizzare l’attività cerebrale in tempo reale, aprendo nuove prospettive nella riabilitazione neurologica e nel potenziamento cognitivo.

Si parlerà inoltre di neuromodulazione non invasiva, attraverso tecniche come la stimolazione transcranica a corrente diretta (tDCS) e la stimolazione magnetica transcranica (TMS), oggi utilizzate per modulare l’attività delle reti cerebrali coinvolte in memoria, attenzione e funzioni esecutive.

Non mancherà un approfondimento sulle prospettive emergenti delle terapie geniche, sulle più recenti evidenze scientifiche riguardanti alimentazione e metabolismo nella prevenzione del declino cognitivo, e sulle innovazioni nel campo dell’attività fisica come strumento neuroprotettivo. Le ricerche più recenti dimostrano infatti come esercizio fisico, nutrizione mirata e stimolazione cognitiva possano favorire la neuroplasticità e contribuire a mantenere il cervello attivo e resiliente nel tempo.

Un incontro tra scienza e clinica

Tra i relatori:

La Dott.ssa Grasso, specialista in igiene e medicina preventiva e reumatologa, che illustrerà le strategie alimentari e gli stili di vita più efficaci per la longevità;

La Dott.ssa Carriero, neuroscienziata, che presenterà le più recenti innovazioni tecnologiche per la prevenzione del declino cognitivo;

Il Dott. Margoleo, chinesiologo, che approfondirà il ruolo dell'esercizio fisico e della stimolazione cognitiva sulla salute cerebrale.

L’iniziativa è gratuita, patrocinato dal Comune di Bernalda e dalla FIDAPA – Sezione di Bernalda.

Un appuntamento che unisce ricerca, innovazione e prevenzione, con l’obiettivo di promuovere una cultura della salute cerebrale fondata su evidenze scientifiche e accessibile a tutti. Al termine del workshop sarà infatti offerta ai partecipanti la possibilità di aderire alla campagna di screening gratuiti per valutare la propria salute cognitiva.

“I Brain Days vogliono essere un viaggio affascinante tra scienza e clinica, per aprire nuove prospettive di cura nelle malattie neurodegenerative, offrendo speranza e innovazione a pazienti e famiglie” – ha dichiarato la neuroscienziata promotrice dell’evento, la D.ssa Carriero.

TITOLO del Workshop: “Metti alla prova il tuo cervello: Storie straordinarie dal mondo della ricerca e nuove frontiere nel campo delle neuroscienze”.

LUOGO: Bernalda, Auditorium Comunale, ore 16-30. Per info e prenotazioni: cell.377 0952 522 oppure all’email info@neurotechcare.com