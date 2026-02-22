Meteo: su Matera sole e temparature in rialzo. Ecco le previsioni

Dopo la residua instabilità atmosferica di sabato ed una domenica ventosa per il Maestrale, la settimana entrante si aprirà all’insegna di condizioni di tempo decisamente più stabile e soleggiato sulle nostre regioni meridionali, per la rimonta, dopo mesi di latitanza, dell’anticiclone sub-tropicale.

Previsti cieli per lo più sereni, salvo qualche addensamento all’alba e dopo il tramonto sulle aree interne della Puglia e in Lucania, e soprattutto temperature in deciso rialzo nei valori massimi; tanto sole in Molise.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 23 Febbraio, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 5°C.

Martedì 24 Febbraio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 5°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.