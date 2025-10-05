Meteo: su Matera nuovo peggioramento. Ecco le previsioni aggiornate

Nel corso della giornata di Domenica è atteso un graduale peggioramento delle condizioni meteo per l’arrivo di una nuova perturbazione dal Nord Europa che apporterà precipitazioni diffuse fino alla giornata di Lunedì.
Ventilazione che si manterrà sostenuta dai quadranti settentrionali, con raffiche oltre i 60 km/h e possibili mareggiate lungo le coste adriatiche.
Graduale miglioramento a partire dalla giornata di Martedì.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo doamni, Lunedì 6 Ottobre avremo giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 9°C.
Invece, Martedì 7 Ottobre avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.
Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 11°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.