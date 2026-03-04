ULTIME NEWS

Meteo: su Matera nubi in rapido aumento. Le previsioni

4 Marzo 2026

Prosegue il dominio dell’alta pressione su Basilicata, Puglia e Molise anche nei prossimi giorni; questo non vuol dire sempre sole per la presenza di nuvolosità medio/bassa ma anche per il passaggio di nubi stratiformi, a tratti diffuse.

Il contesto resterà comunque asciutto ovunque con temperature sempre piuttosto miti e al di sopra della media stagionale.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, oggi Mercoledì 4 Marzo, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 7°C.

Giovedi 5 Marzo avremo cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 7°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di oggi e domani.