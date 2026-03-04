Meteo: su Matera nubi in rapido aumento. Le previsioni

Prosegue il dominio dell’alta pressione su Basilicata, Puglia e Molise anche nei prossimi giorni; questo non vuol dire sempre sole per la presenza di nuvolosità medio/bassa ma anche per il passaggio di nubi stratiformi, a tratti diffuse.
Il contesto resterà comunque asciutto ovunque con temperature sempre piuttosto miti e al di sopra della media stagionale.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, oggi Mercoledì 4 Marzo, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 7°C.
Giovedi 5 Marzo avremo cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 7°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di oggi e domani.