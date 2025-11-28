Meteo: su Matera, dopo il maltempo, torna il sole. Ecco le previsioni

Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Sabato 29 Novembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 6°C.
Invece, Domenica 30 Novembre avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 4°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.