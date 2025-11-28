Incentivi a favore delle imprese del Sud Italia: opportunità anche per Matera. L’incontro

Il 2 dicembre 2025 alle ore 18:30 presso la Sala Riunioni CNA, in via degli Aragonesi 26/A, CNA Matera organizza un incontro informativo dedicato alla presentazione del nuovo avviso pubblico “Cultura Cresce 2025”, il programma con cui il Ministero della Cultura mette a disposizione 151,7 milioni di euro per sostenere le imprese culturali e creative del Sud Italia.

L’iniziativa è rivolta alle realtà già attive, alle nuove imprese, alle persone che intendono avviarne una e agli enti del Terzo Settore che operano in ambito culturale.

Il bando, gestito operativamente da Invitalia, finanzia progetti di sviluppo, investimenti, innovazione e iniziative capaci di generare nuova occupazione e rafforzare la filiera culturale del Mezzogiorno.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online a partire dalle ore 12 del 10 dicembre 2025, con procedura a sportello fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Per fornire tutte le informazioni utili e illustrare nel dettaglio le opportunità offerte dal bando, CNA Matera invita soci, imprese e cittadini all’incontro. Interverranno il Presidente CNA Matera, Leonardo Montemurro, e il Direttore CNA Matera, Roberto Luongo.

L’appuntamento rappresenta un momento importante per comprendere le potenzialità del programma e per aiutare il tessuto culturale e creativo del territorio a cogliere una nuova occasione di crescita e sviluppo.

Di seguito la locandina con i dettagli.