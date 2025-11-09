Meteo: pioggia su Matera? Ecco le ultime previsioni

Dopo piogge e locali rovesci attesi fra Domenica e Lunedì, seguiti da venti settentrionali ed un sensibile calo termico, sulla Basilicata da Martedì ci sarà spazio per schiarite sempre più ampie ed un generale esaurimento delle precipitazioni.

La rimonta dell’alta pressione favorirà dunque per metà settimana l’avvio di una fase più stabile, soleggiata e con temperature nuovamente in ripresa.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 10 Novembre avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 12°C.

Invece, Martedì 11 Novembre avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 9°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.