Bonus bollette 2026, fino a 1.226 euro di sconto su gas, luce e acqua: i dettagli

Il bonus bollette 2026 si appresta a diventare sempre più una misura importante per difendere il potere d’acquisto delle famiglie italiane.

Con l’energia e i servizi domestici che restano tra le voci di spesa più pesanti, gli aiuti statali diventano fondamentali per chi ha redditi contenuti.

Le agevolazioni non riguardano solo l’elettricità, ma anche il gas e l’acqua, e possono sommarsi in casi specifici, come quelli dei nuclei che includono persone con gravi patologie e necessità mediche particolari.

In questo modo, una famiglia di cinque persone con un componente malato può arrivare a risparmiare fino a 1.226 euro l’anno.

Come spiega Brocardi “vediamo nel dettaglio come funzionano i diversi contributi, quali sono gli importi aggiornati, a chi spettano e i requisiti da rispettare per non perdere un sostegno che, oggi più che mai, rappresenta un aiuto concreto per le famiglie italiane.

Chi può ottenere il bonus bollette 2026 e quali sono i requisiti Isee

Il bonus bollette è riservato ai nuclei familiari con redditi bassi o situazioni di disagio economico.

Per accedervi, l’Isee deve essere inferiore a 9.530 euro; tuttavia, la soglia sale fino a 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico.

L’erogazione, inoltre, avviene in modo completamente automatico: l’INPS, attraverso i dati Isee, trasmette le informazioni ai gestori delle utenze, che applicano direttamente lo sconto in bolletta.

Ciò consente di semplificare le procedure e di garantire che i benefici arrivino anche a chi non è in grado di presentare domande complesse.

Nonostante la procedura sia automatica, è comunque indispensabile aggiornare l’Isee ogni anno.

In caso contrario, il sistema non potrà riconoscere il diritto al contributo. Per questo motivo è consigliabile rinnovare la dichiarazione già a gennaio 2026, così da non interrompere l’erogazione del beneficio.

Bonus elettrico 2026: sconti fino a 240,90 euro sulla bolletta della luce

Il bonus sociale per l’energia elettrica è nell’elenco dei diversi contributi che vanno a comporre il bonus bollette fino a 1.226 euro.

Gli importi variano in base al numero dei componenti del nucleo familiare, in modo da garantire un aiuto proporzionato ai consumi effettivi. Ecco le cifre nei dettagli:

167,90 euro l’anno per 1 o 2 componenti (13,80 euro mensili);

219 euro per 3 o 4 componenti (18 euro mensili);

240,90 euro per oltre 4 componenti (19,80 euro mensili).

L’accredito dello sconto avviene direttamente in bolletta, senza bisogno di presentare ulteriori richieste.

Ciò significa che basta avere un Isee aggiornato per ricevere automaticamente la riduzione.

Sebbene possa sembrare modesto, il bonus rappresenta una forma di sostegno stabile contro il caro energia.

Infatti, in un contesto di prezzi ancora elevati, anche un risparmio mensile costante può fare la differenza, soprattutto per pensionati e famiglie monoreddito.

Bonus bollette idrico 2026: 50 litri di acqua al giorno gratis per ciascun componente

Nonostante sia il meno conosciuto, il bonus idrico può generare un risparmio concreto e duraturo nel tempo.

Ogni componente del nucleo familiare ha diritto a 50 litri di acqua al giorno gratuiti, equivalenti a circa 18 metri cubi all’anno.

Considerando un costo medio di 0,00158 euro al litro, il vantaggio economico ammonta a 28,44 euro l’anno per persona.

Ciò significa che:

una famiglia di 2 persone risparmia 56,88 euro l’anno;

una famiglia di 3 persone 85,32 euro;

una famiglia di 4 persone 113,76 euro;

una famiglia di 5 persone 142,20 euro.

Il bonus idrico ha anche un valore sociale e ambientale, poiché promuove un uso responsabile di una risorsa essenziale come l’acqua.

L’applicazione è automatica, gestita dai fornitori idrici locali, e non richiede alcuna domanda specifica.

Bonus elettrico per disagio fisico fino a 543,85 euro: requisiti, certificazioni e importi

Oltre al bonus sociale, esiste un’agevolazione specifica per chi vive una condizione di salute delicata e deve utilizzare apparecchiature elettromedicali salvavita.

Si tratta del bonus elettrico per disagio fisico, che può essere richiesto senza limiti di Isee.

Per ottenerlo è necessario un certificato Asl che attesti la patologia, la necessità dell’apparecchiatura e il numero di ore giornaliere di utilizzo.

L’importo del bonus bollette in questione varia a seconda dell’extra consumo di energia e della potenza impiegata dal macchinario. Nello specifico:

167,9 euro annui per un extra consumo fino a 600 kWh (potenza 3 kW);

fino a 543,85 euro per extra consumi fino a 1.200 kWh e potenza di almeno 4,5 kW.

Inoltre, se la famiglia rispetta anche i requisiti Isee per il bonus sociale, i due benefici possono essere cumulati.

Ciò consente di ottenere un risparmio complessivo superiore ai 1.200 euro l’anno, una cifra tutt’altro che trascurabile per chi deve far fronte a spese mediche e bollette elevate.

Bonus gas 2026: come funziona e da cosa dipende l’importo

Il bonus gas segue logiche diverse rispetto alle agevolazioni appena viste, poiché tiene conto non solo del reddito ma anche di fattori ambientali e familiari.

Gli importi variano in base a:

numero dei componenti del nucleo;

tipo di utilizzo del gas (cottura, acqua calda, riscaldamento o tutti e tre);

zona climatica di residenza.

Nelle aree più fredde, come le zone climatiche D ed E, dove i consumi per il riscaldamento sono più elevati, il contributo risulta maggiore.

Nel primo trimestre del 2025 il bonus massimo era pari a 93,60 euro mensili, mentre nel quarto trimestre scendeva a 70,84 euro.

Ciò si traduce in un risparmio medio annuale di circa 300 euro per i nuclei più numerosi.

Per chi utilizza il gas solo per cucinare o per l’acqua calda, gli importi sono più contenuti, ma comunque utili: 11,04 euro a trimestre per i nuclei più piccoli e 16,56 euro per quelli con almeno quattro componenti.

Anche in questo caso, l’aggiornamento dell’Isee resta l’unico requisito fondamentale per ottenere l’accredito automatico.

A chi spetta e come ottenere un risparmio massimo di 1.226 euro con i bonus bollette 2026

Il risparmio complessivo per una famiglia può raggiungere livelli significativi se si sommano i diversi bonus bollette 2026 sopra elencati.

Infatti, una famiglia numerosa con reddito basso e un componente affetto da grave patologia può arrivare fino a 1.226,95 euro di agevolazioni all’anno tra luce, gas e acqua.

Senza il bonus per disagio fisico, invece, il beneficio massimo è di circa 683 euro per una famiglia di cinque persone, pari a quasi 60 euro di sconto mensile sulle utenze.

Ecco gli importi medi per ciascuna tipologia familiare:

1 componente: 496,44 euro (1.040,19 con disagio fisico);

2 componenti: 524,78 euro (1.068,63 con disagio fisico);

3 componenti: 604,32 euro (1.148,17 con disagio fisico);

4 componenti: 632,76 euro (1.176,71 con disagio fisico);