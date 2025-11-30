Meteo Matera: peggioramento in agguato! Ecco gli ultimi aggiornamenti

Sulla Basilicata, dopo una domenica stabile, la nuova settimana si aprirà con nuovi episodi di maltempo.
Eccetto la giornata di Lunedì, che vedrà un progressivo aumento della nuvolosità ma senza nessun fenomeno di rilievo, nella giornata di Martedì aumenterà l’instabilità per l’azione di una circolazione depressionaria sul Tirreno; probabili piogge sulla Basilicata.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 1° Dicembre avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 3°C.
Invece, Martedì 2 Dicembre avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 8°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.