Festival di Sanremo: la cantante lucana Arisa è tra i big ammessi sul palco dell’Ariston! In bocca al lupo

La Basilicata calcherà il Festival di Sanremo con due artisti lucani: Chiello e Arisa!
Carlo Conti ha annunciato oggi i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2026.
La prossima edizione del Festival è quasi alle porte, si terrà infatti dal 24 al 28 febbraio.
Sono ben 30 i cantanti in gara a Sanremo 2026, tra i quali spiccano (come già annunciato) quello della nostra artista di Pignola Arisa e quello di Chiello, cantante di Venosa.
Questo l’elenco completo dei protagonisti della prossima edizione del Festival:
- Tommaso Paradiso
- Chiello
- Serena Brancale
- Fulminacci
- Ditonellapiaga
- Fedez e Masini
- Leo Gassmann
- Sayf
- Arisa
- Tredici Pietro
- Sal Da Vinci
- Samurai Jay
- Malika Ayane
- Luché
- Raf
- Bambole di Pezza
- Ermal Meta
- Nayt
- Elettra Lamborghini
- Michele Bravi
- J-Ax
- Enrico Nigiotti
- Maria Antonietta E Colombre
- Francesco Renga
- Mara Sattei
- LDA e Aka7ven
- Dargen D’Amico
- Levante
- Eddie Brock
- Patty Pravo
Non resta che augurare i nostri migliori in bocca al lupo ai due artisti che rappresenteranno la Basilicata sul palco dell’Ariston.