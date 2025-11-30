Il cantante lucano Chiello debutterà sul palco di Sanremo: “la notizia ci riempie di orgoglio e gioia”! Complimenti

Congratulazioni, Chiello! La Basilicata è con te!

L’amministrazione del Comune di Venosa scrive:

“Apprendiamo con entusiasmo la notizia del debutto di Chiello sul palco di Sanremo cosa che ci riempie di orgoglio e gioia.

Vedere un giovane artista venosino raggiungere un traguardo così prestigioso è motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra comunità.

La tua musica, fatta di emozioni sincere, passione e autenticità, parla anche delle tue radici: la tua infanzia, il tuo paese, le strade e i volti di Venosa che hanno accompagnato la tua crescita e che oggi festeggiano insieme a te questo successo.

Continua a brillare, Chiello.

Siamo certi che il pubblico di Sanremo ti accoglierà con entusiasmo, riconoscendo il talento e la sensibilità che ti contraddistinguono.

Da tutta la Basilicata un incoraggiamento sincero: Vai Chiello siamo tutti con te!”.