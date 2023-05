Matera: un successo la ‘Giornata Internazionale dell’Infermiere’ con prestazioni gratuite per i cittadini! Ecco le foto

La Presidente, il Consiglio Direttivo, la Commissione d’Albo ed i Revisori dei Conti dell’OPI Matera desiderano “ringraziare tutti i colleghi e coloro i quali hanno contribuito alla riuscita dell’evento svoltosi venerdì 12 Maggio per celebrare la ‘Giornata Internazionale dell’Infermiere’, dalle istituzioni agli studenti, senza dimenticare chi, pur non esercitando più la professione per raggiunti limiti di età, continua ad impegnarsi per la categoria indicando altresì ai colleghi più giovani, la strada da seguire.

Come sempre, l’iniziativa è stata particolarmente apprezzata dai cittadini che, complice la bella giornata, hanno affollato gli stand ed i camper messi a disposizione per offrire loro prestazioni gratuite.

Numerosi sono stati anche i riconoscimenti da parte delle istituzioni e del mondo politico che, ancora una volta, hanno sottolineato l’importanza della figura degli Infermieri riconoscendo agli stessi il ruolo di “colonne portanti del SSN” poiché, così come è stato più volte affermato, prendendo in prestito uno slogan già utilizzato dalla FNOPI, ‘La sanità non funziona senza Infermieri'”.

Ecco le foto della giornata.

