“Matera ritrova uno dei suoi luoghi simbolo. La Cava del Sole è tornata a ospitare eventi di rilievo nazionale”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Marco Bigherati, Consigliere Comunale di Matera:

“Matera ritrova uno dei suoi luoghi simbolo.

La Cava del Sole è tornata a ospitare eventi di rilievo nazionale, regalando ai cittadini un segnale concreto di rinascita e di fiducia.

L’entusiasmo e la grande partecipazione registrati con Deejay Time Again dimostrano quanto la città avesse bisogno di uno spazio capace di accogliere appuntamenti di alto livello e di creare nuove occasioni di incontro e cultura.

Sono orgoglioso di vedere come la riapertura e la valorizzazione della Cava del Sole rappresentino un segno tangibile di attenzione per la nostra città.

Dove c’era inattività oggi tornano vita ed energia.

Questo è l’approccio che ci guida: valorizzare ciò che già esiste, riaccendere luoghi simbolo e offrire ai cittadini motivi di orgoglio e nuove opportunità.

Voglio rivolgere un plauso particolare all’assessore Simona Orsi, che con impegno e professionalità ha curato ogni dettaglio dell’organizzazione, trasformando l’evento in un vero successo per tutta la comunità.

La rinascita della Cava del Sole non è soltanto un fatto musicale ma un simbolo di progettualità e di fiducia nel futuro.

Siamo solo all’inizio, il bello deve ancora arrivare e continueremo a lavorare con serietà e visione per dare a Matera il rilancio che merita”.