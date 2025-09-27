A Bernalda sport in campo per Gaza: ecco l’evento benefico

Lo sport come gesto di pace, solidarietà e impegno civile.

Domenica 12 ottobre, alle ore 9:30 presso il Palagalilei di Bernalda, si terrà “Sport in campo per Gaza”, un grande evento benefico a sostegno di Emergency, organizzazione che porta cure e dignità nelle aree martoriate dalla guerra.

Come fa sapere una nota:

“Sul campo saranno protagonisti i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Pitagora” di Bernalda, della Basket School “Riva dei Greci”, della “Bernalda Sport Academy” e della “Volley Camarda”.

Insieme, con il linguaggio universale dello sport, lanceranno un forte messaggio: stare accanto al popolo palestinese di Gaza, che oggi vive sotto il costante pericolo di genocidio e privazione dei diritti fondamentali.

L’iniziativa non è solo un momento di sport e condivisione, ma un atto concreto di solidarietà e consapevolezza. Partecipare significa affermare, come comunità, che non possiamo restare indifferenti davanti alle sofferenze di un popolo che ogni giorno lotta per la propria sopravvivenza.

La cittadinanza tutta è chiamata a unirsi a questa manifestazione: essere presenti è un segno di vicinanza e sostegno, un gesto semplice ma fondamentale per ribadire il valore della vita, della pace e della giustizia.

Ingresso con contributo a favore di Emergency”.