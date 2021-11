Matera: ricchissimo il Cartellone degli eventi natalizi 2021! Eccoli tutti

È stato presentato stamattina, in sala Mandela, il Cartellone degli eventi natalizi 2021 per la città di Matera, con il sindaco Domenico Bennardi e l’assessore alla cultura Tiziana D’Oppido.

Oltre 120 eventi selezionati dal bando “Destinazione Matera”, con la collaborazione delle associazioni e operatori culturali che hanno presentato le proprie proposte.

Ha dichiarato il Primo Cittadino:

“Questo cartellone è il frutto di un grande lavoro di sinergia ed un tentativo di programmazione che fosse il più ampio possibile per un Natale materano che fosse anche attrattivo per in chiave turistica, nonostante le difficoltà e incertezze pandemiche che ci obbligano alla massima prudenza.

Un ringraziamento alle associazioni e operatori che hanno candidato i propri eventi, all’assessore alla cultura che ha curato il cartellone e ha coordinato gli operatori, all’ufficio cultura e turismo del Comune di Matera.

Ora l’auspicio è che ci sia massima attenzione e prudenza per questa fase ancora delicata della pandemia. In caso di necessità sanitarie particolari o in caso di disposizioni di sicurezza nazionale, alcuni eventi saranno rimodulati o rinviati.

L’occasione è utile per augurare a tutti i migliori auguri di buone feste da parte dell’amministrazione comunale”.

Ecco il calendario completo.

