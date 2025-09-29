Matera pronta ad accogliere il “Duathlon Città dei Sassi”: l’evento di presentazione

Mercoledì 1 ottobre, alle ore 10.30 nella sala Mandela del municipio, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento nazionale “Duathlon Città dei Sassi”, gara circuito silver che si svolgerà a Matera il 5 ottobre.
Alla conferenza saranno presenti:
- Antonio Nicoletti;
- Sindaco di Matera;
- Riccardo Giubilei.
Presidente nazionale della Federazione italiana triathlon (Fitri) da remoto:
- Nicola Intini, Consigliere nazionale Fitri;
- Giovanni Lasalvia, Presidente Coni Basilicata (da remoto);
- Angelo Rubino, Giunta regionale Basilicata del Coni e delegato regionale Fitri Basilicata;
- Adriano Lamacchia, Presidente “Athlos Matera”;
- Dario Nardone, Owner di “Mondo Triathlon” e collaboratore dell’ufficio stampa Fitri nazionale (da remoto);
- Emanuele Pilato, Componente Athlos Matera e delegato per i rapporti con le istituzioni “Duathlon Città dei Sassi”.
E’ stata garantita anche la partecipazione di un rappresentante dell’ente Provincia di Matera.
Modera il giornalista Antonio Corrado.
Di seguito la locandina con i dettagli.