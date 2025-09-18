Matera pronta a celebrare l’82esimo anniversario dell’insurrezione antifascista. Ecco il programma

La città di Matera si appresta a celebrare l’82esimo anniversario dell’insurrezione antifascista del 21 settembre 1943.

Una manifestazione organizzata come ogni anno dall’Amministrazione comunale in collaborazione con prefettura, Provincia, forze dell’ordine e Associazione nazionale Partigiani d’Italia (Anpi – Comitato provinciale di Matera).

Un evento celebrativo, finalizzato a trasmettere e valorizzare la memoria della Resistenza, periodo storico tra i più tragici del nostro Paese, che ha visto Matera prima città del Mezzogiorno a insorgere contro il nazifascismo.

L’evento drammatico è passato alla storia come “eccidio di Matera”, in cui persero la vita 27 persone di cui 18 civili, ed è valso l’attribuzione alla città dei Sassi della medaglia d’Argento al valor militare nel 1966, e della medaglia d’Oro al valor civile nel 2016.

È ricordato come primo atto spontaneo d’insurrezione di una città del Mezzogiorno contro l’occupante nazista e il collaboratore fascista, all’indomani dell’armistizio dell’8 settembre 1943.

Riconoscendo valenza storica e civile all’insurrezione popolare di Matera del 21 settembre 1943, si vuole celebrare questa data come inizio simbolico di quel lungo cammino, che ha portato il Paese alla Costituzione repubblicana con i suoi valori di unità e coesione solidale.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Ore 09:00 Chiesa San Francesco d’Assisi

Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Benoni Ambarus

Ore 10:15 Deposizione corona di alloro

· Cippo Via Lucana

· Lapide Via Lucana (ex Società Elettrica)

· Lapide Via Cappelluti (Camera di Commercio)

· Monumento ai Caduti della Guardia di Finanza

Ore 11:00 – Piazzetta Pascoli

Raduno Autorità e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma

Ore 11:15

Partenza corteo

Ore 11:30 – Piazza Vittorio Veneto

Deposizione corona di alloro al Monumento ai Caduti

Interventi:

· Presidente ANPI Matera

· Presidente della Consulta provinciale Studentesca di Matera

· Presidente della Regione Basilicata

· Presidente della Provincia di Matera

· Sindaco del Comune di Matera

Presenzieranno alla Cerimonia:

· Picchetto armato a cura delle Forze Armate e Forze di Polizia

· Gran Concerto Bandistico Boleto – Città di Nova Siri.

Di seguito la locandina con i dettagli.