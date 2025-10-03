Matera per Gaza: tanti giovani in piazza. I dettagli

“Questa mattina a Matera si è tenuta una nuova manifestazione a sostegno della popolazione palestinese.

Voglio sottolineare con particolare orgoglio il protagonismo delle studentesse e degli studenti della nostra città: con il loro impegno, la loro voce e la loro sensibilità stanno risvegliando una coscienza sociale troppo spesso assopita.

E il mio orgoglio è anche quello di un padre: vedere i miei figli andare in piazza con passione, credendo così forte in qualcosa di così importante, mi riempie il cuore.

La scuola e l’università non sono solo luoghi di formazione, ma anche di crescita civile e politica: vedere tanti giovani scendere in piazza per difendere i diritti umani e invocare la pace ci ricorda che il futuro può e deve essere costruito a partire dalla partecipazione attiva e consapevole.

A loro va il mio grazie più sincero: continuate a farci riflettere, a smuovere le coscienze e a ricordarci che la solidarietà non ha confini”.

Così Nicola Massimo Morea, Consigliere Regionale.