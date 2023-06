Matera, non se ne può più: ancora una brutta sorpresa per un automobilista! Ecco cosa è successo

Non c’è pace per le auto a Matera.

Ieri ancora una brutta sorpresa per un ignaro materano che ha dovuto fare i conti con un tentativo di furto della sua auto.

Dall’inizio del mese prima una Mercedes parcheggiata in Via Salvemini era stata trovata senza gomme e poi nel mirino di questi malviventi un’altra auto parcheggiata in via Passarelli.

Ecco quanto denuncia ora un cittadino:

“Ieri sera nella fascia oraria dalle ore 22:00 alle 24:00 a Serra Venerdì in via Gioberti, vicino le case nuove, hanno tentato di rubare la mia auto.

I ladri hanno rotto il vetro, hanno tagliato il collettore e rotto sotto lo sterzo il cilindretto e vari fili.

Ora mi chiedo: possibile che in un orario ‘normale’ nessuno che abita da queste parti abbia visto nulla o non abbia telecamere che affaccino sulla strada?

Siamo stanchi, chiediamo maggiori controlli e l’utilizzo di telecamere di sorveglianza“.

Ecco l’auto danneggiata nel tentativo di furto.

