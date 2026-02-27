Matera, il Presidente della Provincia alla Festa dei Vigili del Fuoco

“Da oltre 80 anni i Vigili del fuoco sono una presenza costante che trasforma la paura in coraggio e la fragilità in competenza”.

Così il Presidente della Provincia, Francesco Mancini, in occasione delle celebrazioni per la nascita del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, cui ha partecipato stamani a Matera.

“Il legame tra il nostro Ente e il Corpo è profondo e quotidiano – ha ricordato Mancini -: operiamo fianco a fianco sulle strade, nelle scuole e nella gestione delle emergenze con l’unico grande obiettivo di tutelare la comunità.

Celebriamo oggi non solo un’istituzione, ma le donne e gli uomini che con professionalità e coraggio silenzioso garantiscono la sicurezza collettiva.

La nostra comunità è più forte e unita grazie a voi.

Buon lavoro e auguri a tutti i Vigili del Fuoco!”.