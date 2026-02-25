Matera: il Carro trionfale, segno vivo di fede e tradizione. L’iniziativa pensata per i più piccoli

Riprende il cammino della catechesi dedicata ai bambini e alle bambine della città di Matera, nella cornice della Fabbrica del Carro.
Un’esperienza di preghiera e scoperta, per avvicinarsi al luogo dove nasce il Carro trionfale, segno vivo di fede e tradizione.
Calendario degli incontri:
- 𝟐𝟖 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 – San Pio X;
- 𝟕 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 – Maria Madre della Chiesa – San Giacomo – Cristo Re – Santa Famiglia;
- 𝟏𝟒 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 – San Giuseppe Artigiano – San Paolo – Santa Famiglia;
- 𝟏𝟏 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞 – Sant’Agnese – San Vincenzo de’ Paoli – San Rocco – Sant’Antonio;
- 𝟏𝟖 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞 – San Giovanni Battista – Addolorata.
Un percorso pensato per i più piccoli, dove spiritualità e tradizione camminano insieme.
Di seguito la locandina con i dettagli.