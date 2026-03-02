Matera: i più piccoli, accolti nella suggestiva Fabbrica del Carro, hanno intrapreso un cammino speciale. Le foto

C’è stata grande emozione sabato scorso 28 febbraio per l’inizio del percorso di catechesi dedicato ai bambini e alle bambine di Matera che quest’anno riceveranno la Prima Comunione.
Accolti nella suggestiva Fabbrica del Carro, hanno intrapreso un cammino speciale, carico di attesa e meraviglia.
È stato un pomeriggio fatto di ascolto e scoperta, di parole che hanno acceso il cuore.
Il tema del Carro 2026 ha guidato ogni riflessione:
<<Io, il Signore e Maestro, ho lavato i piedi a voi, dunque anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri>> (cfr. Gv 13,14).
Un invito potente, che parla di servizio e di amore concreto. Non un gesto lontano nel tempo, ma una strada da percorrere ogni giorno, insieme.
Così l’Associazione Maria Santissima della Bruna:
“Ringraziamo la Parrocchia di San Pio X per la partecipazione viva e sentita, e i sacerdoti don Nicola Gurrado e don Michele La Rocca, che con passione e delicatezza hanno guidato questo momento, donando a tutti spunti preziosi e profondi.
Il cammino continuerà sabato 7 marzo con le parrocchie Maria Madre della Chiesa, San Giacomo, Cristo Re e Santa Famiglia.
Sarà un altro passo verso un incontro tanto atteso: quello con Gesù nell’Eucaristia.
Ringraziamo per il sostegno Latte Rugiada”.
Ecco le foto.