Matera: i Carabinieri pronti a Celebrare la “Virgo Fidelis”, loro Patrona

Domani, 21 novembre 2025, alle ore 10:30, presso la Basilica Cattedrale della Madonna della Bruna di Matera, sarà officiata da S.E. l’Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, Monsignor Benoni Ambarus, una santa Messa in occasione delle concomitanti ricorrenze della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri, del 84° anniversario della “Battaglia di Culqualber” e della “Giornata dell’Orfano”.

La celebrazione, aperta al pubblico, si svolgerà alla presenza del Comandante Provinciale di Matera, Col. Giovanni Russo, di Autorità del capoluogo e di una rappresentanza dei Carabinieri in servizio e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.