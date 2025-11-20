A Matera il Censimento Permanente della Popolazione: l’avviso

L’Amministrazione Comunale fa sapere:
“Si informa la cittadinanza che sono in corso le operazioni relative al Censimento Permanente della Popolazione 2025 promosse dall’ISTAT e che interessano l’intero territorio della città di Matera.
Fino al 23 dicembre 2025, i rilevatori incaricati dal Comune, debitamente formati e muniti di tesserino di riconoscimento, saranno presenti sul territorio comunale per effettuare le interviste presso le famiglie selezionate da ISTAT.
Stante l‘obbligatorietà di risposta, l’Amministrazione invita i cittadini coinvolti a collaborare con i rilevatori e a fornire, quindi, le informazioni richieste.
Per qualsiasi chiarimento o verifica sull’identità dei rilevatori, è possibile contattare l’Ufficio Comunale di Censimento al n. 0835/241347.
Si ringrazia la cittadinanza per la consueta collaborazione”.