Matera, Giornata Nazionale del Rene: screening gratuiti e punto informativo all’Ospedale Madonna delle Grazie. L’iniziativa

In occasione della Giornata Nazionale del Rene, che si celebra il 12 Marzo, presso l’Ospedale Madonna delle Grazie sarà allestito un punto informativo dedicato alla prevenzione e alla salute dei reni.

L’iniziativa si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e sarà aperta alla cittadinanza.

Durante la mattinata, il personale sanitario sarà a disposizione per fornire informazioni utili sulla prevenzione delle malattie renali e sull’importanza di uno stile di vita sano.

Presso il punto informativo sarà inoltre possibile accedere gratuitamente ad alcuni esami di base, tra cui l’esame delle urine, la misurazione del colesterolo totale e LDL e valutazioni sanitarie preliminari.

Nel corso della stessa giornata, a partire dalle ore 12:00, i nefrologi dell’Ospedale Madonna delle Grazie si recheranno anche presso il Liceo Classico “E. Duni” di Matera, dove incontreranno gli studenti per un momento di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie renali e sull’importanza di corretti stili di vita.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie renali, spesso silenziose nelle fasi iniziali ma potenzialmente molto gravi se non individuate per tempo.

Dichiara il Direttore Generale Maurizio Friolo:

«La prevenzione rappresenta uno strumento fondamentale per tutelare la salute dei cittadini.

Iniziative come la Giornata Nazionale del Rene permettono di avvicinare la popolazione ai temi della salute e di promuovere controlli semplici ma molto importanti per individuare precocemente eventuali patologie.

L’Ospedale Madonna delle Grazie continua a investire nella cultura della prevenzione e nell’informazione sanitaria, coinvolgendo anche i più giovani attraverso momenti di confronto e formazione nelle scuole».

La cittadinanza è invitata a partecipare per ricevere informazioni, effettuare controlli di base e prendersi cura della propria salute.