Matera: Gesù Bambino ha fatto tappa in questa Scuola. Le foto

Prosegue il percorso del Gesù Bambino nelle scuole dell’infanzia della città di Matera.

Custodire e tramandare le tradizioni è un valore che si costruisce fin dall’età più giovane.

È proprio da qui che nasce il desiderio di rafforzare il senso di appartenenza, la fede e l’orgoglio d’essere materani.

Questo è lo spirito dalla Peregrinatio del Gesù Bambino che in questi giorni ha fatto tappa presso l’𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐨 “𝐁𝐫𝐚𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞-𝐓𝐨𝐫𝐫𝐚𝐜𝐚” nei plessi Rodari e Bramante.

Un’iniziativa che esprime la fede e che, nel tempo, è diventata una tradizione significativa per bambini, insegnanti e per tutto il personale scolastico.

Un segno simbolico che accompagna la comunità nel cammino di preparazione alla prossima Festa della Bruna.

Ecco le foto.