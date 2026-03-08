Matera, Festa della donna: “dobbiamo ancora combattere le disuguaglianze nel lavoro, le violenze e le discriminazioni”. Le parole del sindaco

“L’8 Marzo è una giornata che ci invita non solo a celebrare le donne, ma anche a riflettere sul cammino da compiere per costruire una società davvero più equa.

In occasione della Festa della Donna, la città di Matera rinnova il proprio impegno concreto per promuovere parità, rispetto e opportunità reali per tutti.

Le conquiste ottenute nel tempo sono solo un punto di partenza.

Ma dobbiamo ancora combattere le disuguaglianze nel lavoro e nella rappresentanza, le violenze e le discriminazioni che ancora persistono e che una comunità civile non può accettare né tollerare.

Una città moderna e internazionale ha il dovere di affrontare questi temi con determinazione e coraggio.

La nostra Amministrazione comunale ritiene la parità di genere una scelta politica e culturale concreta: nelle politiche del lavoro, nei servizi, nella scuola, nella promozione della leadership femminile e nel contrasto a ogni forma di violenza.

Matera ha dimostrato negli anni di saper guardare avanti e continuerà a farlo anche su questo fronte, costruendo una città in cui nessuna donna debba sentirsi limitata nelle proprie aspirazioni e in cui il talento, l’impegno e la competenza possano emergere senza barriere.

Alle donne della nostra città, protagoniste ogni giorno nella famiglia, nel lavoro, nella cultura e nelle istituzioni, va il nostro ringraziamento e il nostro impegno.

E l’augurio di una buona Festa della Donna“.

Così scrive il sindaco di Matera Nicoletti in occasione della giornata dell’8 Marzo.