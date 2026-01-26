Matera, Festa della Bruna: il bozzetto di Cascione unisce tradizione e Vangelo!

L’Associazione della Bruna fa sapere:

“Il Carro Trionfale della 637ª edizione della Festa della Bruna sarà realizzato dall’artista Francesca Cascione.

Vi presentiamo il bozzetto di un’opera che nasce dal Vangelo e parla alla comunità, ispirata alle parole “𝐈𝐨, 𝐢𝐥 𝐒𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫𝐞 𝐞 𝐢𝐥 𝐌𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨, 𝐡𝐨 𝐥𝐚𝐯𝐚𝐭𝐨 𝐢 𝐩𝐢𝐞𝐝𝐢 𝐚 𝐯𝐨𝐢…” (Gv 13,14).

Il progetto traduce in forma artistica il messaggio dell’umiltà, del servizio e dell’amore reciproco.

Una composizione armonica e ascensionale accompagna lo sguardo in un percorso visivo e spirituale, dove Maria Santissima della Bruna si fa guida silenziosa e materna, segno di accoglienza e dono.

Tradizione e contemporaneità dialogano attraverso forme, gesti e materiali, lavorati con tecniche artigianali che custodiscono il sapere antico della Festa, rendendo il carro non solo opera d’arte, ma simbolo condiviso di fede e identità.

Il Carro Trionfale 2026 prende forma nel cuore della comunità, come invito alla fraternità e al servizio reciproco, nel solco di una storia che continua a rinnovarsi”.