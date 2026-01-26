ULTIME NEWS

La Provincia di Matera accoglie il nuovo Consiglio: questo l’insediamento ufficiale

26 Gennaio 2026

Si terrà domani, martedì 27 gennaio 2026 alle ore 16, nella sede della Provincia di Matera, la seduta di insediamento del nuovo Consiglio provinciale, eletto a seguito delle votazioni dell’11 gennaio 2026.

L’assemblea, che resterà in carica per due anni, è il risultato del voto ponderato espresso da sindaci e consiglieri dei 31 Comuni del territorio materano.

Sono stati eletti: Vita Maria Scocuzza, Francesca Mazzoccoli e Angelo Montemurro (lista Radici e Territorio); Domenico Schiavo, Claudio Scarnato e Maria Teresa Camardella (Uniti per la Provincia); Carlo Ruben Stigliano – unico consigliere riconfermato – Antonella Bilotta e Alberto Marzano (Insieme per la Provincia di Matera); Gaetano Garzone (Azione con Calenda).

“L’insediamento – ha dichiarato il Presidente della Provincia, Francesco Mancini – è sempre un momento significativo per la vita amministrativa dell’Ente, che si prepara ad avviare un nuovo ciclo di lavoro fondato sulla collaborazione tra istituzioni locali, sulla continuità amministrativa e sull’attenzione alle esigenze dei territori.

Ai componenti del nuovo Consiglio rinnovo un grande in bocca al lupo e l’augurio di un proficuo lavoro, sempre nell’ottica della cooperazione e con l’obiettivo di rispondere al meglio alle necessità dei cittadini”.