La Provincia di Matera accoglie il nuovo Consiglio: questo l’insediamento ufficiale

Si terrà domani, martedì 27 gennaio 2026 alle ore 16, nella sede della Provincia di Matera, la seduta di insediamento del nuovo Consiglio provinciale, eletto a seguito delle votazioni dell’11 gennaio 2026.

L’assemblea, che resterà in carica per due anni, è il risultato del voto ponderato espresso da sindaci e consiglieri dei 31 Comuni del territorio materano.

Sono stati eletti: Vita Maria Scocuzza, Francesca Mazzoccoli e Angelo Montemurro (lista Radici e Territorio); Domenico Schiavo, Claudio Scarnato e Maria Teresa Camardella (Uniti per la Provincia); Carlo Ruben Stigliano – unico consigliere riconfermato – Antonella Bilotta e Alberto Marzano (Insieme per la Provincia di Matera); Gaetano Garzone (Azione con Calenda).

“L’insediamento – ha dichiarato il Presidente della Provincia, Francesco Mancini – è sempre un momento significativo per la vita amministrativa dell’Ente, che si prepara ad avviare un nuovo ciclo di lavoro fondato sulla collaborazione tra istituzioni locali, sulla continuità amministrativa e sull’attenzione alle esigenze dei territori.

Ai componenti del nuovo Consiglio rinnovo un grande in bocca al lupo e l’augurio di un proficuo lavoro, sempre nell’ottica della cooperazione e con l’obiettivo di rispondere al meglio alle necessità dei cittadini”.