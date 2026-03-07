Matera: da 50 anni la famiglia Sarra di “Motor France” investe nel territorio creando anche nuovi posti di lavoro, complimenti! Ecco la storia

Più che un’azienda, Motor France rappresenta una storia fatta di persone, impegno e visione.

Da mezzo secolo questa realtà imprenditoriale continua a crescere e ad evolversi, diventando uno dei punti di riferimento del settore automotive in Basilicata e oltre.

Il vero motore di questa crescita è sempre stato il capitale umano: collaboratori, clienti e una famiglia che ha costruito nel tempo un progetto solido e duraturo.

Fondata da Franco Sarra, Motor France nasce negli anni Settanta come concessionaria Peugeot.

Il 28 febbraio 1976 Franco Sarra emette la prima fattura della sua nuova attività: la vendita di una Peugeot 504.

È l’inizio di un percorso imprenditoriale che, tra sacrifici e intuizioni, porterà l’azienda a diventare una realtà strutturata e riconosciuta.

Prima di intraprendere questa avventura, Sarra lavorava come ragioniere in una concessionaria Renault a Matera e successivamente presso il Convitto Nazionale “Cirillo” di Bari. Tuttavia il “posto fisso” non lo soddisfaceva.

L’occasione arrivò grazie al cognato Nicola Venezia, concessionario Peugeot a Matera, che gli propose di aprire una nuova sede a Potenza.

Una scelta non semplice, soprattutto per l’opposizione della famiglia, ma decisiva per il futuro.

Accanto a lui, sin dall’inizio, la moglie Rosa, che lo incoraggiò a intraprendere la sfida e lo affiancò concretamente nella crescita dell’azienda.

I primi tempi furono caratterizzati da viaggi continui in tutta la Basilicata per far conoscere i modelli Peugeot, con grande dedizione e spirito di sacrificio.

Con il passare degli anni l’attività cresce rapidamente.

Dopo il terremoto del 1980 viene costruita una nuova struttura in Viale dell’Edilizia a Potenza: un capannone di circa 2.500 metri quadrati che segna un passo importante nello sviluppo dell’azienda. Parallelamente aumenta il numero dei collaboratori e si consolida il rapporto di fiducia con la clientela.

Negli anni più recenti l’azienda ha continuato ad ampliarsi sotto la guida di Fabio Sarra, figlio del fondatore, entrato stabilmente in azienda dopo gli studi.

Grazie alla sua formazione manageriale e alla visione imprenditoriale, Motor France ha intrapreso una nuova fase di crescita.

Nel 2015 l’azienda acquisisce il marchio Kia e amplia ulteriormente le proprie strutture.

Successivamente il gruppo Stellantis affida a Motor France la rappresentanza di diversi brand, tra cui Citroën, Opel e DS, oltre alla storica Peugeot. Nel 2025 arriva un ulteriore traguardo con l’ingresso del marchio cinese BYD.

Oggi Motor France dà lavoro a circa cinquanta persone ed è riconosciuta come una realtà solida e affidabile, capace di superare le difficoltà del mercato grazie a una gestione attenta e a valori imprenditoriali ben radicati.

Per Franco Sarra il segreto del successo è sempre stato chiaro: dare un’anima all’azienda.

Secondo la sua visione, la soddisfazione dei clienti nasce prima di tutto dal benessere e dalla motivazione di chi lavora all’interno dell’impresa.

Un approccio ispirato anche alla cultura imprenditoriale di Adriano Olivetti, che Sarra ha sempre ammirato per la sua visione sociale del lavoro e dell’impresa.

Nel corso degli anni l’azienda ha anche diversificato alcune attività, partecipando alla creazione di una piattaforma ricambi insieme ad altri soci, la Sirmec, con sede a Senise e una seconda sede a Cagliari.

Cinquant’anni di storia non rappresentano un punto di arrivo, ma piuttosto una tappa di un percorso che continua a guardare avanti.

Con radici solide, uno sguardo aperto all’innovazione e una forte attenzione alle persone, Motor France continua a rappresentare un esempio di impresa capace di crescere senza perdere la propria identità.

Una realtà nata dalla determinazione di una famiglia e divenuta oggi patrimonio dell’intera comunità lucana.

Facciamo quindi i complimenti alla famiglia Sarra che da 50 anni continua a investire qui in Basilicata per offrire, con attenzione, professionalità e serietà, il meglio a tutti i propri clienti.