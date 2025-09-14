Matera: continua l’estate? Ecco le ultime previsioni

La settimana si apre con la progressiva espansione di un campo anticiclonico sul Mediterraneo centrale, foriero di condizioni meteorologiche stabili ed in prevalenza soleggiate, che si protrarranno quantomeno fino al weekend.
Che tempo quindi ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 15 Settembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 31°C, la minima di 19°C.
Invece, Martedì 16 Settembre avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 33°C, la minima di 18°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.