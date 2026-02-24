Matera celebra 87 anni dalla nascita del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: ecco il programma della cerimonia

Il 27 febbraio 1939, con il Regio Decreto n. 333, nasceva ufficialmente il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

A 87 anni da quella data storica, presso la Sede Centrale del Comando di Matera, si celebrerà questa ricorrenza il prossimo venerdì 27 febbraio, a partire dalle ore 09:45.

Lo slogan scelto, “Lì dove serve”, accompagna le celebrazioni di un anniversario che non è solo una ricorrenza formale, ma il rinnovo della promessa di soccorso e vicinanza che i Vigili del Fuoco garantiscono quotidianamente alla cittadinanza.

La mattinata sarà così articolata:

la cerimonia si aprirà, presso il monumento ai caduti, con la deposizione di una corona d’alloro e la solenne inaugurazione della targa dedicata ai VV.F. caduti della Caserma di Matera.

Un atto doveroso per onorare, nel giorno del compleanno del Corpo, chi ne ha incarnato i valori fino all’estremo sacrificio.

Successivamente, il piazzale della caserma diventerà lo scenario di un breve saggio professionale.

L’evento, inoltre, vedrà la partecipazione di alcune classi del Liceo Artistico “Carlo Levi” di Matera che hanno aderito al concorso “VISIONI DI CORAGGIO”: sarà infatti premiato il bozzetto vincitore che diventerà il murales decorativo della parete della caserma affacciata su via De Robertis, trasformando l’architettura urbana in un manifesto visivo di presenza sul territorio e vicinanza ai cittadini.

A conclusione della giornata, dopo il saluto del Comandante Provinciale, si terrà la consegna delle onorificenze al personale in servizio ed in quiescenza.

Saranno premiati l’impegno, la dedizione e l’anzianità di servizio del personale che, oggi come nel 1939, continua a operare “lì dove serve”.

Per l’occasione gli uffici saranno chiusi al pubblico.

La cittadinanza è invitata.