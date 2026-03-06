“Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”: è tutto pronto! L’evento di presentazione

L’Amministrazione Comunale di Matera e la Fondazione Matera Basilicata 2019 invitano la cittadinanza alla presentazione delle attività di “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”, in programma martedì 10 marzo alle ore 16 al Cineteatro Guerrieri.

L’incontro promuove il confronto pubblico con la comunità e vuole essere parte di un percorso di crescita culturale, sociale e partecipativa per la città.

L’evento è aperto a cittadini, associazioni, istituzioni, imprese, giovani, scuole e a tutte le realtà presenti sul territorio.

Non sarà soltanto la presentazione di un calendario di iniziative, ma l’avvio di un progetto, pensato per nascere e svilupparsi attraverso il contributo attivo e la partecipazione di tutta la comunità.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco Antonio Nicoletti, la direttrice della Fondazione Matera Basilicata 2019 Rita Orlando e l’Assessora alla Cultura Simona Orsi illustreranno le linee guida e i progetti principali del programma, insieme alle modalità di coinvolgimento diretto della cittadinanza.

Sarà inoltre avviato un dialogo aperto per raccogliere idee e proposte in vista dell’anno 2026.

“”Matera 2026″ sarà apertura, inclusività e partecipazione: un percorso volto a valorizzare le energie creative della città e del territorio, nel nuovo ruolo internazionale assunto da Matera come capitale culturale e del dialogo”, ha dichiarato il Sindaco Antonio Nicoletti.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Di seguito la locandina con i dettagli.