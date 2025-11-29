“Matera Capitale Mediterranea 2026, un riconoscimento che guarda al futuro”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Michele Casino:

“Ho accolto con grande soddisfazione le dichiarazioni del Ministro della Cultura Alessandro Giuli al Consiglio dei Ministri della Cultura UE, che ha riconosciuto il valore strategico di Matera come Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

Questo riconoscimento non è solo un titolo onorifico, ma rappresenta un’opportunità concreta per la nostra regione e per l’intero Mezzogiorno.

Matera, insieme alla città marocchina di Tétouan, diventa simbolo di un dialogo interculturale che attraversa il Mediterraneo, ponendosi come ponte tra la sponda nord e sud del Mare Nostrum.

Come evidenziato sia dal Presidente Bardi e che dal Sindaco Nicoletti, questo progetto nasce da un’identità forte e da una visione condivisa tra Governo e Regione.

La Basilicata ha già dimostrato, con la straordinaria esperienza di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, di saper trasformare le sfide culturali in occasioni di sviluppo sostenibile e inclusivo.

Il sostegno rafforzato per l’industria creativa e audiovisiva previsto nel prossimo bilancio UE rappresenta un’ulteriore leva di crescita per il nostro territorio, ricco di talenti e competenze che meritano di essere valorizzate a livello internazionale.

Matera 2026 dovrà essere l’occasione per consolidare il ruolo della Basilicata come crocevia di innovazione, creatività e cooperazione mediterranea, costruendo reti e progetti che guardino oltre i confini nazionali.

Sono certo che, con il sostegno del Ministero e il coordinamento tra istituzioni, sapremo trasformare questa visione in risultati concreti per il nostro territorio e per le nuove generazioni”.