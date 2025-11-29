Pisticci: “impegno concreto per il futuro della Pista Mattei”. I dettagli

L’Amministrazione comunale di Pisticci fa sapere che:

“continua a lavorare con costanza e determinazione per il futuro dell’Aviosuperficie “Enrico Mattei”.

Un percorso portato avanti dal sindaco Domenico Albano e da tutta l’Amministrazione, grazie a un’intensa attività di confronto e interlocuzione con Antonio Di Sanza, amministratore unico del Consorzio Industriale di Matera, e con la Regione Basilicata, che ha portato all’avvio di iniziative concrete per il rilancio dell’infrastruttura.

Martedì 2 dicembre, alle ore 16:00, nella Sala Verrastro della Regione Basilicata a Potenza, si terrà una conferenza stampa durante la quale verrà comunicata la procedura per individuare gli operatori economici interessati alla gestione dell’aviosuperficie.

All’incontro parteciperanno Vito Bardi, presidente della Regione, Pasquale Pepe, assessore alle Infrastrutture, Francesco Cupparo, assessore allo Sviluppo Economico, Gianpiero Perri, capo di Gabinetto del presidente Bardi, a testimonianza del percorso condiviso nel rilancio dell’aviosuperficie”.